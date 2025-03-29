Çeşme'de Bayramda Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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Çeşme'de Bayramda Trafik Denetimleri Artırıldı

Çeşme\'de Bayramda Trafik Denetimleri Artırıldı

Bayram tatilinde Çeşme'deki trafik kazalarını önlemek için denetimler sıkılaştırıldı.

29.03.2025 12:17
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Bayram tatilinin yoğun geçtiği Çeşme'de, trafik kazalarını önlemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler sıkılaştırıldı.

Bayram tatilinin başlamasıyla İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Çeşme'de, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla denetimler arttırıldı. Edinilen bilgilere göre, bayram süresince ilçeye çok sayıda takviye trafik ve motorize polis ekipleri sevk edilecek. Denetimler kapsamında, çarşı merkezi ve Köyiçi bölgelerinde sivil trafik polisleri görev yapacak. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla 24 saat izlenecek. Kural ihlali yapan sürücülere, tespit edilen görüntüler üzerinden cezai işlem uygulanacak. Özellikle alkollü araç kullanan, kasksız motosiklet süren, emniyet kemeri takmayan, ışık ihlali yapan ve plakasız araç kullanan sürücülere yönelik kontroller artırılacak.

Yetkililer, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını, hem kendi hem de diğer sürücü ve yayaların güvenliği için dikkatli olmalarını istedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çeşme'de Bayramda Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

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