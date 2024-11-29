Ceviz Dolandırıcılarına Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ceviz Dolandırıcılarına Operasyon

Denizli'de 2 milyon lira dolandırıcılık yapan 11 şüpheli yakalandı, aileleri ise alkışladı.

29.11.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli ve çevre illerde üreticilere yaklaşık 2 milyon lira değerinde 12 ton cevizi aldıktan sonra parasını ödemeyerek dolandıran 11 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği 'Çetin Ceviz' adlı operasyonla yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildikleri sırada ailelerinin alkış tutması ise dikkat çekti.

Denizli'nin Honaz, Tavas, Pamukkale ve Güney ilçeleri ile çevre illerde ceviz üreticilerinin mahsullerini alan şüpheliler, yaptıkları EFT ödemesini ise iptal etti. Üreticilerin ihbarları üzerine jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), geniş çaplı çalışma başlattı. Zarara uğrayan 6 üreticiye ulaşan JASAT ekipleri, titizlikle yürüttüğü çalışmada piyasa değeri 2 milyonu bulan cevizi alarak haksız kazanç sağlayan 11 şüphelinin kimliklerini belirledi. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde olduğu belirlenen 11 şüpheli, düzenlenen 'Çetin Ceviz' adlı operasyonla yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 12 ton ceviz ele geçirildi. Denizli'ye getirilen 11 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevkleri sırasında şüphelilerin aileleri alkış tutarken, bir şüphelinin de kendisini alkışlayarak "Devam, devam" demesi dikkat çekti. Şüphelilerden biri ise sevk sırasında "Bu kadar meşhur olacağımı bilmiyordum" dedi.

Şüphelilerin ifadelerinde üreticilerin 2 milyon liralık zararını ödemeyi kabul ettikleri öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Çetin Ceviz, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, denizli, JASAT, JASAT, Tarım, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ceviz Dolandırıcılarına Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:29 Merkez Bankası 20 Kasım’da sahte dolarlar için rapor hazırlamış Merkez Bankası 20 Kasım'da sahte dolarlar için rapor hazırlamış
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:26 Halep savaşında ölü sayısı 100’ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı Halep savaşında ölü sayısı 100'ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
15:23 Madenciler yürüyüşe başlamıştı: Çayırhan Termik Santrali’nin satış ihalesi ertelendi Madenciler yürüyüşe başlamıştı: Çayırhan Termik Santrali'nin satış ihalesi ertelendi
15:17 Kurgu iddialarıyla gündeme gelen MasterChef’te şüphe uyandıran olay Kurgu iddialarıyla gündeme gelen MasterChef'te şüphe uyandıran olay
15:13 TBMM’de Google’ı tedirgin eden yasa hazırlığı TBMM'de Google'ı tedirgin eden yasa hazırlığı
15:12 Milli Savunma Üniversitesi’nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı
14:56 ’’24 saatte evlenebilirim’’ diyen Defne Samyeli’nin tek bir kriteri var ''24 saatte evlenebilirim'' diyen Defne Samyeli'nin tek bir kriteri var
14:52 İstenmeyen reklamlara karşı net çözüm geliyor İstenmeyen reklamlara karşı net çözüm geliyor
14:51 Sahte dolar nasıl anlaşılır İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır Sahte dolar nasıl anlaşılır? İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır
14:51 Soyguncular, televizyon yıldızına çekiçle saldırıp mücevher dükkanını soydu Soyguncular, televizyon yıldızına çekiçle saldırıp mücevher dükkanını soydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 12:00:14. #1.13#
SON DAKİKA: Ceviz Dolandırıcılarına Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.