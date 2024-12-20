Aksaray'da 26 ayrı suç kaydı bulunan cezaevi firarisi polisin operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçu başta olmak üzere toplam 26 suç kaydı bulunan, 9 yıl 2 ay hapis cezası olan cezaevi firarisi T.T.'nin (31) saklandığı yeri tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan firari şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AKSARAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Cezaevi Firarisi Aksaray'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?