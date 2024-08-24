CHP'li Meclis Üyesi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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CHP'li Meclis Üyesi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

CHP\'li Meclis Üyesi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, akaryakıt istasyonunda yaşanan silahlı saldırı sonucu ağır yaralandıktan sonra, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

24.08.2024 14:50  Güncelleme: 14:54
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, akaryakıt istasyonunda yaşanan silahlı saldırı sonucu ağır yaralandıktan sonra, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 18 Ağustos'ta Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Aracına yakıt almak üzere istasyonda duran Ekiciler, aynı anda taksiyle gelen üç kişiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şüphelilerden biri tabancasını çekerek Ekiciler'e ateş etti. Yüzünden vurulan Ekiciler, ağır yaralı olarak Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucunda, olayın failleri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden R.K., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beş gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Mustafa Can Ekiciler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, öğle namazına müteakip Gazioğlu Köyü'ndeki camide düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, yakınları, köylüleri ve arkadaşları katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, 3-sayfa, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa CHP'li Meclis Üyesi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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