Cide'de Kar Yüzünden Hastalar Kurtarıldı - Son Dakika
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Cide'de Kar Yüzünden Hastalar Kurtarıldı

Cide\'de Kar Yüzünden Hastalar Kurtarıldı

Kastamonu Cide'de kar nedeniyle mahsur kalan hastalar, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

24.02.2025 09:50
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde kar yağışı sebebiyle yolları kapanan köylerde mahsur kalan hastalar, ekiplerin saatlerce süren çabasının ardından hastaneye ulaştırılabildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı sebebiyle yolu ulaşıma kapanan köylerdeki hastalar için seferber olundu. Cide'nin Bağyurdu Mahallesi'nde yaşayan kalp hastası 86 yaşındaki İlyas A. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Köye ulaşamayan sağlık ekipleri, Mahalle Muhtarı Şaban Güntepe'nin traktörü ile hastanın evine gitti. Traktöre alınan hasta ambulansa ulaştırılabildi. Hasta daha sonra sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Cide ilçesi Derebağ köyü Çürükdağ Mahallesi'nde çıktığı çatıdan dengesini kaybederek düşen ve yaralanan Muzaffer S.'nin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Yolu kar sebebiyle ulaşıma kapanan köye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD'a ait paletli araçla köye ulaşan sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahalesini yaptı. Daha sonra araca alınan hasta, yolda bekleyen ambulansa bindirilerek hastaneye ulaştırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cide'de Kar Yüzünden Hastalar Kurtarıldı - Son Dakika

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