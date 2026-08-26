Cide'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi, bir şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde, Cide ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, bonzai olduğu değerlendirilen bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve filtre kağıdı ele geçirildi.
Konuyla ilgili 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliliye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Cide'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?