Cinayet Zanlısı Kısa Sürede Yakalandı - Son Dakika
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Cinayet Zanlısı Kısa Sürede Yakalandı

Cinayet Zanlısı Kısa Sürede Yakalandı

Beydağ'da müftü Selman Başer, önceki bir kavgadan dolayı vurularak öldürüldü. Zanlı yakalandı.

25.12.2024 12:40
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İzmir'in Beydağ ilçesinde 2 ay önce müftülükte göreve başladığı öğrenilen 35 yaşındaki bir kişi, tabancayla vurularak öldürüldü. Kayıplara karışan cinayet zanlısı ise kısa bir süre sonra İzmir ve Manisa polisinin ortak çalışmasıyla Manisa'nın Turgutlu ilçesinde suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay sabah saatlerinde Beydağ İlçe Müftülüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce Muğla'dan İzmir'e gelerek müftülükte göreve başlayan Selman Başer (35), daha önceden kavgalı olduğu S.D. tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna 11 mermi isabet eden Başer kanlar içerisinde kalırken zanlı olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine müftülüğe gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Selman Başer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay eski bir kavga yüzünden

Olayın ardından kayıplara karışan zanlı S.D. ise kısa süre sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Ödemiş Organize Büro Amirliği ekipleri ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Turgutlu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolüne çıkarılan zanlı S.D. 'Pişmanım' derken, ekipler tarafından sorgulanmak üzere İzmir'e gönderildi.

Zanlının ilk ifadesinde, Selman Başer ile daha önce Muğla'nın Datça ilçesinde kavga ettikleri, kavganın ardından kendisinde görme bozukluğu meydana geldiği ve cinayeti de bu yüzden işlediğini söylediği öne sürüldü.

Selman Başer'in cenazesi ise incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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