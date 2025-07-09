Edirne'de çırılçıplak sokağa inip araçların önünü kesen kadını bir sürücü dövdü.
Edirne'de akılalmaz görüntüler kaydedildi. Bir kadın, çırılçıplak sokağa çıkıp araçların önünü kesti. Kimse kadının yaptığına anlam veremezken, ardından daha ilginç bir olay yaşandı.
Bir sürücü, aracından inip kadını darbetti. Sürücü, kadını tekme tokat döverken, araya giren bir kişi kavgayı sonlandırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti - Son Dakika
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