Cizre'de Kanlı Olay: Kadın Eşi Tarafından Vuruldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 çocuk annesi kadın, köy meydanında eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Edilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Güçlü köyü Kolgezer mezrasında yaşayan A.E. (65), 6 çocuk annesi eşi Nasibe E.'yi (49) silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Nasibe E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ŞIRNAK