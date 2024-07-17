Cizre'deki AK Parti İlçe Başkanı'nın Kardeşi Cinayeti Davası Devam Ediyor

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 12 Aralık 2021'de eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 'tasarlayarak öldürme' ve 'devletin birlik ve bütünlüğünü bozma' iddialarıyla açılan davanın 10'uncu duruşması görüldü.

Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Özgür Kadın Hareketi/TJA aktivisti Dorşin (Sümeyye) Gök, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi üyesi Mehmet Miraç Dinç, Emin Kalkan ile Abdullah Kaçmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada Dorşin Gök, Mehmet Miraç Dinç ve Emin Kalkan, işlenen cinayetle hiçbir alakalarının olmadığını savundu. Adli Tıp İhtisas Kurulu (ATK) tarafından Dorşin Gök'e ait cep telefonu şifresinin kırılıp incelenmesi talebine cevap gelmemesi nedeni ile sanık avukatları itiraz etti.

Dorşin Gök, Kürtçe yaptığı savunmasında, "Mahkeme heyetinden talebim adalet. Bu dosyanın içeriği tamamen iftiralar üzerine kurulu. Telefonum benim mahremimdir. Ayrıca telefonun şifresi kırılıp inceleme yapılsa bile içerisinde aleyhimde hiçbir bilgi veya belge bulunamayacak. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Mahkeme heyeti tarafından tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Mehmet Miraç Dinç ise, kendisi ve Dorşin Gök üzerinden siyasi bir oyun oynandığını iddia ederek, "Daha önce verdiğim ifadelerimi tekrar ediyorum. Benim ve arkadaşım Dorşin üzerinden siyasi bir kumpas kurulmuştur. Tahliye edileceğimiz kararını bekliyorduk ancak bu mümkün görünmüyor. Mahkemeden herhangi bir karar çıkmayacak. Mahkeme heyetinden beraatımı talep ediyorum. Bu mümkün değilse tahliye, o da mümkün değilse adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakılmamı talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık Emin Kalkan ise, Mehmet Miraç Dinç ve Dorşin Gök'ü tanımadığını ve onlarla herhangi bir bağı olmadığını söyleyerek, "Benim Tahir Güven cinayeti ile hiçbir ilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti tarafından Dorşin Gök'ün üzerinde bulunan flaş belleğin içerisindeki dokümanların BTK tarafından mahkemeye ulaştırılmasına, tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 6 Eylül tarihine ertelenmesine karar verildi.

Duruşmaya DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Şırnak İl Örgütü, Özgür Kadın Hareketi temsilcileri ile tutuklu sanıkların yakınları katıldı. - ŞIRNAK