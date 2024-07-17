Cizre'deki AK Parti İlçe Başkanı'nın Kardeşi Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cizre'deki AK Parti İlçe Başkanı'nın Kardeşi Cinayeti Davası Devam Ediyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili açılan davanın 10. duruşması görüldü. Duruşmada sanıklar, suçlamaları reddetti ve tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, belirli delillerin incelenmesi için duruşmayı erteledi.

17.07.2024 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 12 Aralık 2021'de eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 'tasarlayarak öldürme' ve 'devletin birlik ve bütünlüğünü bozma' iddialarıyla açılan davanın 10'uncu duruşması görüldü.

Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Özgür Kadın Hareketi/TJA aktivisti Dorşin (Sümeyye) Gök, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi üyesi Mehmet Miraç Dinç, Emin Kalkan ile Abdullah Kaçmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada Dorşin Gök, Mehmet Miraç Dinç ve Emin Kalkan, işlenen cinayetle hiçbir alakalarının olmadığını savundu. Adli Tıp İhtisas Kurulu (ATK) tarafından Dorşin Gök'e ait cep telefonu şifresinin kırılıp incelenmesi talebine cevap gelmemesi nedeni ile sanık avukatları itiraz etti.

Dorşin Gök, Kürtçe yaptığı savunmasında, "Mahkeme heyetinden talebim adalet. Bu dosyanın içeriği tamamen iftiralar üzerine kurulu. Telefonum benim mahremimdir. Ayrıca telefonun şifresi kırılıp inceleme yapılsa bile içerisinde aleyhimde hiçbir bilgi veya belge bulunamayacak. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Mahkeme heyeti tarafından tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Mehmet Miraç Dinç ise, kendisi ve Dorşin Gök üzerinden siyasi bir oyun oynandığını iddia ederek, "Daha önce verdiğim ifadelerimi tekrar ediyorum. Benim ve arkadaşım Dorşin üzerinden siyasi bir kumpas kurulmuştur. Tahliye edileceğimiz kararını bekliyorduk ancak bu mümkün görünmüyor. Mahkemeden herhangi bir karar çıkmayacak. Mahkeme heyetinden beraatımı talep ediyorum. Bu mümkün değilse tahliye, o da mümkün değilse adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakılmamı talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık Emin Kalkan ise, Mehmet Miraç Dinç ve Dorşin Gök'ü tanımadığını ve onlarla herhangi bir bağı olmadığını söyleyerek, "Benim Tahir Güven cinayeti ile hiçbir ilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti tarafından Dorşin Gök'ün üzerinde bulunan flaş belleğin içerisindeki dokümanların BTK tarafından mahkemeye ulaştırılmasına, tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 6 Eylül tarihine ertelenmesine karar verildi.

Duruşmaya DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Şırnak İl Örgütü, Özgür Kadın Hareketi temsilcileri ile tutuklu sanıkların yakınları katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Cihan Güven, AK Parti, Şırnak, Cizre, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cizre'deki AK Parti İlçe Başkanı'nın Kardeşi Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
14:00 Şehirde her yere afişler asıldı Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler Şehirde her yere afişler asıldı! Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
13:02 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
14:15 Fenerbahçelilere müjde En-Nesyri Kanarya oluyor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
14:00 Hindistan’da bir okulda toplu tecavüz skandalı 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
13:08 Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı
12:51 Acun Ilıcalı’dan “Fenerbahçe’nin şampiyonluğu mu, Hull City’nin Premier Lig’e çıkması mı“ sorusuna olay yanıt Acun Ilıcalı'dan "Fenerbahçe'nin şampiyonluğu mu, Hull City'nin Premier Lig'e çıkması mı?" sorusuna olay yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 15:43:53. #1.12#
SON DAKİKA: Cizre'deki AK Parti İlçe Başkanı'nın Kardeşi Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement