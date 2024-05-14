Coreker Yaylası'na kar yağdı - Son Dakika
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Coreker Yaylası'na kar yağdı

Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi Coreker Yaylası'na bugün kar yağdı. Yayla sakinleri, soğuk hava nedeniyle hayvanlarını meraya çıkaramadıklarını ve yaz aylarında rahatlamayı umduklarını belirtti.

14.05.2024 22:37
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Coreker Yaylası'na kar yağdı

ERZURUM - Erzurum'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman hayatı da olumsuz etkiliyor.

Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi Coreker Yaylası'na bugün kar yağdı. Yayla sakinleri bu durumdan şikayetçi olurken, "Soğuktan meradaki otlar gelişmiyor, hayvanlarını bugün meraya çıkarmadık. İnşallah havalar güzel olur ve verimli bir yıl olur" dediler. Olur Ormanağzı Mahalesi Coreker Yaylası'nda yaşayan İsmail Aydın, "Bugün 14 mayıs, yaylamıza hem yağmur hem de kar yağdı. Hava soğuk ve bu yüzden hayvanlarımızı meraya çıkarmadık. Bu karlar sonucu inşallah yaz aylarında rahatlarız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Coreker Yaylası'na kar yağdı - Son Dakika

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