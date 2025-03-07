Çorlu\'da Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kız arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kazımiye Mahallesi Spor Aralığı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evde E.G. ile kız arkadaşı E.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda kız arkadaşı tarafından kalçasından biçaklanan E.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ