Çorlu'da Buğday Tarlasında Yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.

Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi'nde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ