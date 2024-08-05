Çorlu'da halk otobüsüyle çöp kamyonu çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da halk otobüsüyle çöp kamyonu çarpıştı: 1 yaralı

Çorlu\'da halk otobüsüyle çöp kamyonu çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, halk otobüsü ile çöp kamyonu çarpıştı ve 1 temizlik personeli yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

05.08.2024 13:53  Güncelleme: 14:03
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Tekirdağ Çorlu'da halk otobüsüyle çöp kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 temizlik personeli yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mimoza Sokak ile Cemal Gürsel Bulvarı yol ayrımında meydana geldi. Havuzlar istikametine seyreden H.B. idaresindeki 59 EB 388 plakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü ile Ç.D. yönetimindeki 16 NGP 34 plakalı Çorlu Belediyesi'ne ait çöp kamyonu çarpıştı.

Çarpışma sırasında çöp kamyonu kasasında bulunan temizlik işçisi Y.D. yaralandı. Yaralı işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da halk otobüsüyle çöp kamyonu çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da halk otobüsüyle çöp kamyonu çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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