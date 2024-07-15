Çorlu\'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çorlu- Yeniçiftlik yolu Türkgücü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Y.Ş. idaresindeki 34 CBR 087 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden S.B. yönetimindeki 39 NP 007 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası takla atan otomobil, otluk araziye sürüklendi. Kazada ağır yaralanan Aytaç Narinç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Narinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ