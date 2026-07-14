Çorum'da 1.5 Milyon Lira Dolandırıcılık - Son Dakika
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Çorum'da 1.5 Milyon Lira Dolandırıcılık

Çorum\'da 1.5 Milyon Lira Dolandırıcılık
14.07.2026 15:10
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Dolandırıcılık operasyonu sonucu 1.5 milyon lira çalan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Çorum'da telefon dolandırıcılığı yöntemiyle bir vatandaşın 1 milyon 500 bin lira dolandırılmasıyla ilgili, polis ekiplerince yapılan fiziki takip neticesinde yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, haziran ayında İskilip ilçesinde E.O. isimli vatandaş, kendisini telefonla arayarak ağına düşüren şahıs tarafından 1 milyon 500 bin lira dolandırıldı. Dolandırıcı şahsa parayı teslim eden E.O., dolandırıldığını anladıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek suç duyurusunda bulundu. İskilip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından ilçedeki güvenlik kameraları inceleme altına alınarak günlerce yürütülen fiziki ve teknik takip neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın H.A. olduğu tespit edildi.

Şüpheli Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandı. İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli işlemlerinin ardından İskilip Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İskilip, Yalova, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da 1.5 Milyon Lira Dolandırıcılık - Son Dakika

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