Çorum'da Asayiş Uygulamaları: 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da Asayiş Uygulamaları: 9 Şüpheli Yakalandı

Çorum\'da Asayiş Uygulamaları: 9 Şüpheli Yakalandı
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Çorum'da yapılan asayiş denetimlerinde 9 aranan şüpheli yakalandı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Çorum'da polis ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 9 aranan şüpheli yakalanırken, ruhsatsız silahlar, sentetik ecza ve kesici-delici alet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde gerçekleştirilen 118 denetimde 26 kahvehane ve kıraathane, 25 kafe, 27 çay ocağı, 11 oyun salonu ile 12 otopark kontrol edildi. Uygulamalarda 3 bin 168 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 9 kişi yakalandı.

Denetimlerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 15 tabanca fişeği, 2 kesici-delici alet ile 51 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Trafik yönünden de denetimlerini sürdüren ekipler, 2 bin 237 aracı kontrol etti. Kurallara aykırı olduğu tespit edilen 1 araca idari para cezası uyguladı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Asayiş, Çorum, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da Asayiş Uygulamaları: 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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