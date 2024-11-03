Çorum\'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü

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Çorum il merkezinde bir binada meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, il merkezinde bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu ifade edilirken, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlar olduğu kaydedildi. Patlama nedeniyle binada ve çevrede hasar oluştu. - ÇORUM