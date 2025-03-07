Çorum\'da Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde Çorum- Yozgat karayolu Zile kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat istikametine seyir eden Fuat T. idaresindeki 55 ARD 216 plakalı kamyonet ile Bayram A. yönetimindeki 19 LD 955 plakalı kamyonet, hatalı şerit değiştirme sonucu çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile Muhammet S. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Bayram A.'nın sağ şeritte beklediği ve bir anda kavşağa girmek için sola döndüğü görüldü. Aracın bu sırada aynı istikametten gelen diğer kamyonetle çarpıştığı ve ile savrulan kamyonetlerin ikinci kez çarpıştığı görüldü. - ÇORUM