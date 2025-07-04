Çorum\'da Kaybolan Vatandaş İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Çorum'da kaybolan vatandaşın bulunması için arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Sevdim köyünde kaybolan Y.K. isimli vatandaştan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlattı. ADAD İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çorum Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ve IHH ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama çalışmaları çerçevesinde köyde bulunan gölet ve çevresinde dron desteğiyle arama çalışması başlatıldı. - ÇORUM