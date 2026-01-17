Çorum\'da metruk binada korkutan yangın

Çorum'da 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 7. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk binanın 2. katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevrede bulunan diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM