Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan D. idaresindeki 06 RM 552 plakalı otomobil ile Mehmet Ö. yönetimindeki 19 AER 619 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Berk Ö., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahsın kayınbiraderine cadde ortasında tabancayla ateş ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, şahsın 'gel lan buraya' diyerek kovaladığı kayınbiraderine ateş ettiği duyuluyor. Olay, saat 02.00 sıralarında 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesinde meydana geldi. A.Y. ile kayınbiraderi F.D. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.Y. tabancayla kayınbiraderi F.D'ye ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.D. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. A.Y. ise elinden hafif şekilde yaralandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin caddede gerçekleştirdikleri çalışmada 2 mermi kovanı bulundu. Park halindeki bir otomobilde ise küçük çapta hasar meydana geldiği kaydedildi. Dehşet anları kamerada Öte yandan olaya ilişkin dehşete düşüren görüntü ortaya çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüde, A.Y.'nin 'gel lan buraya' diyerek kovaladığı kayınbiraderine tabancayla ateş ettiği duyuluyor. Ayrıca çevredekilerin 'ne olur yapma' şeklinde bağırarak şahsa engel olmaya çalıştığı anlar da kaydedildi.
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Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit oluşunun 9'uncu yıl dönümü nedeniyle İstanbul Adalet Sarayında anma töreni düzenlendi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adam, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaşlı adam, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir merkezli düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 30 milyon TL'nin üzerinde olan 15 bin litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı ve 2 kişi tutuklandı.
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Daphne Joy'un, Sean 'Diddy' Combs'a karşı açılan dava dosyasında yer aldığı ve cinsel ilişki ticareti halkasında bulunan kadınlara aylık ödeme yaptığı iddia ediliyor. Bu durum, Combs'un cinsel taciz iddialarıyla ilgili yasal sorunlarının yeni bir boyut kazandığını gösteriyor.
Bolu'nun Paşaköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen 9 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Olayın ardından kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Tuzla'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil inşaat alanına daldı. Araç sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, kaldırımda yürüyen bir kadın ise ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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