Çorum\'da polis denetimlerinde 4 tabanca ile 4 av tüfeği ele geçirildi

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde tabanca, tüfek ve çeşitli maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde 2-9 Ekim tarihleri arasında 131 uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde 67 park, 78 okul bölgesi, 51 otopark, 27 yurtlar bölgesi, 24 kahvehane kontrol kontrol edilirken, 2 bin 651 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan kontrollerde 4 tabanca ve 4 av tüfeği, 96 adet fişek, 9 adet av fişeği, 28 adet sentetik ecza, 4.88 gram sentetik kannobionoid ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise bin 623 araç da kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 7 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.