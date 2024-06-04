Çorum'da Şeker Hastası Genç Evinde Ölü Bulundu

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Çorum'da bir genç evinde ölü bulundu.

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ileri derece şeker hastası olan Serkan Eliaçık (32) yakınları tarafından Osmancık Caddesi üzerindeki ikametinde hareketsiz bir şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde Serkan Eliaçık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM