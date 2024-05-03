Çorum'da Son Bir Ayda 98 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Çorum'da Son Bir Ayda 98 Araç Trafikten Men Edildi

Çorum\'da Son Bir Ayda 98 Araç Trafikten Men Edildi

Çorum'da son bir ayda yapılan denetimlerde 98 araç trafikten men edildi, 22 bin 552 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülerine ise 9 milyon 82 bin 420 lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs da yakalandı.

03.05.2024 16:50
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Çorum'da son bir ayda yapılan denetimlerde 98 araç trafikten men edildi, 22 bin 552 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülerine ise 9 milyon 82 bin 420 lira cezai işlem uygulandı.

Kentte artan trafik denetimlerinde, muayenesi geçmiş, modifiye edilmiş ve kural ihlali yapan 98 araç trafikten men edildi. 01 Nisan - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 22 bin 552 araç kontrol edilirken kusurlu bulunan 3 bin 361 araç sürücüne 9 milyon 82 bin 420 lira para cezası uygulandı.

Denetimler devam edecek

İl merkezinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükunu temin etmek amacıyla trafik ekipleri tarafından yürütülen denetimler esnasında 183 araç teknik değişiklikten, 96 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi reddetmekten, 167 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 34 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 96 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 6 okul servisine fazla yolcu taşımak vb. ihlallerden, 3 araç sürücüsüne drift atmaktan ve 497 araç sürücüsüne ise hatalı parktan işlem yapıldı. Kontrol edilen bin 918 motosikletten sürücüsünden 536'sına eksik evrak ve trafik kurallarını ihlal etmekten cezai işlem yapıldı.

98 aracın trafikten men edildiği uygulamalar esnasında çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, halkın huzur ve sükunun sağlanması için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bu tür uygulama ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Son Bir Ayda 98 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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