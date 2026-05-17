Çorum\'da Tabancayla Yaralama Olayı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir genç, tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, Sunguroğlu Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat K. (22) ile amcasının oğlu Hakan K. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hakan K., yanındaki tabancayla Ferhat K.'ye ateş etti. Karın ve kol bölgesinden yaralanan Ferhat K. için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerince götürüldüğü Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. - ÇORUM