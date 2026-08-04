Çorum’da korkutan örtü yangını: 40 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
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Çorum’da korkutan örtü yangını: 40 dönüm alan zarar gördü

Çorum’da korkutan örtü yangını: 40 dönüm alan zarar gördü
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Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde biçili tarlada çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle ağaçlık alan ve evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 40 dönüm alan zarar gördü.

Çorum'da tarlada çıkan örtü yangını ağaçlık alan ve evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Kireç Ocakları Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biçili tarlada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ekipleri ile Çorum Belediyesi su tankerleri ve iş makineleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın bölgedeki ağaçlık alan ve evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangın sebebiyle yaklaşık 40 dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Doğal Afet, 3. Sayfa, İtfaiye, Çorum, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum’da korkutan örtü yangını: 40 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

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