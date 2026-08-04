Çorum’da korkutan örtü yangını: 40 dönüm alan zarar gördü

Çorum'da tarlada çıkan örtü yangını ağaçlık alan ve evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Kireç Ocakları Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biçili tarlada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ekipleri ile Çorum Belediyesi su tankerleri ve iş makineleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın bölgedeki ağaçlık alan ve evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangın sebebiyle yaklaşık 40 dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.