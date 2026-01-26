Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, tır şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, tır şarampole devrildi: 1 yaralı

26.01.2026 23:20  Güncelleme: 23:27
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün manevra yapması neticesinde savrulan tır şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Alaca kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DLC 327 plakalı tır ile seyir halinde olan M.A., yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sırasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sungurlu, Çorum, Son Dakika

