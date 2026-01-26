Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün manevra yapması neticesinde savrulan tır şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Alaca kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DLC 327 plakalı tır ile seyir halinde olan M.A., yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sırasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM