Çorum\'da Uyuşturucu Operasyonu

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM