Çorum\'da Yangın: 3 Ev Yandı, 160 Dönüm Arazi Zarar Gördü

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında 3 ev ile yaklaşık 160 dönüm arazi zarar gördü. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Ali Çalgan, hasar tespit çalışmaları için ekiplerin yönlendirildiğini bildirdi.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Geven köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evin bahçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, çevredeki mera ve tarım arazilerinin yanı sıra 3 eve sıçradı. Yangında evlerde maddi hasar oluşurken, bir tandır da tamamen yandı. Yaklaşık 100 dönüm mera arazisi ile 60 dönüm buğday ve arpa ekili alan ise küle döndü.

Yangının ardından bölgeye giden Çorum Valisi Ali Çalgan, zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Yangından etkilenen vatandaşlarla da görüşen Vali Çalgan, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bölgeye hasar tespit için ekipleri yönlendirdik" dedi. - ÇORUM