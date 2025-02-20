Çorum'da Yangın: 93 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Çorum merkeze bağlı Kalehisar köyündeki müstakil bir evde çıkan yangında 93 yaşındaki Mustafa Topal hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Alzheimer hastası Mustafa Topal'a ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan incelemede Mustafa Topal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Topal'ın cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM