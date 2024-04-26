Çorum\'da yapılan operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Kent merkezinde yapılan denetimlerde 6 ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca,5 tüfek olmak üzere 14 adet ateşli silah, 8 adet kesici ve delici alet, 34 adet tabanca ve av fişeği, 9 adet şarjör, 108 adet sentetik ecza maddesi, 4adet uyuşturucu kullanım aparatı, 17 gr metamfetamin maddesi, 1,2 gr esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtildi. - ÇORUM