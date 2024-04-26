Çorum'da yapılan operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorum'da yapılan operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum\'da yapılan operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalar ve ihbarlar sonucunda kent merkezinde yapılan denetimlerde 14 adet ateşli silah, 8 adet kesici ve delici alet, 108 adet sentetik ecza maddesi ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü, şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

26.04.2024 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Kent merkezinde yapılan denetimlerde 6 ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca,5 tüfek olmak üzere 14 adet ateşli silah, 8 adet kesici ve delici alet, 34 adet tabanca ve av fişeği, 9 adet şarjör, 108 adet sentetik ecza maddesi, 4adet uyuşturucu kullanım aparatı, 17 gr metamfetamin maddesi, 1,2 gr esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da yapılan operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:35:47. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da yapılan operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement