Çorum'da Yılan Panik Yaratmadı, İtfaiye Ekibi Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Çorum'da Yılan Panik Yaratmadı, İtfaiye Ekibi Tarafından Kurtarıldı

Çorum\'da Yılan Panik Yaratmadı, İtfaiye Ekibi Tarafından Kurtarıldı
27.05.2025 19:08  Güncelleme: 19:13
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Sungurlu ilçesinde bir evin içine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Olay kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Sungurlu ilçesi Cevheri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin içine yılan girdiğini fark eden vatandaşlar durumu Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, yılanı zarar vermeden yakaladı. Evin içinde yakalanan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yerleşim alanlarından uzak bir noktaya götürülerek doğal yaşam alanına salındı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Yılan Panik Yaratmadı, İtfaiye Ekibi Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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