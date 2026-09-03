Çorum İskilip'te diyaliz hastalarını taşıyan minibüs çaya uçtu, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum İskilip'te diyaliz hastalarını taşıyan minibüs çaya uçtu, 6 kişi yaralandı

Çorum İskilip\'te diyaliz hastalarını taşıyan minibüs çaya uçtu, 6 kişi yaralandı
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Çorum'un İskilip ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarpıp yaklaşık 4 metre yükseklikten çaya uçtu.

Çorum'da diyaliz hastalarının taşındığı minibüsün çaya uçması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip ilçesi Büyüktaş Mahallesi Tosya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol K. idaresindeki 19 AFM 754 plakalı diyaliz hastası nakledilen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı. Ardından demir korkuluklara çarpan minibüs, yaklaşık 4 metre yükseklikten çaya uçtu. Minibüs çayın üzerindeki demir yaya köprüsüne çarparak durabildi. Kazada sürücü ile araçtaki Teslime A. (76), Emine Y. (71), Naciye K., Erol K. (27), N.A. (17) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Naciye K., daha sonra Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, 3. Sayfa, İskilip, Diyaliz, Diyaliz, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum İskilip'te diyaliz hastalarını taşıyan minibüs çaya uçtu, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum İskilip'te diyaliz hastalarını taşıyan minibüs çaya uçtu, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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