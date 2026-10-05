Çorum-Samsun kara yolundaki kazada ağır yaralanan kadın öldü, 2 çocuk tedavide - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum-Samsun kara yolundaki kazada ağır yaralanan kadın öldü, 2 çocuk tedavide

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum-Samsun kara yolundaki kazada ağır yaralanan kadın öldü, 2 çocuk tedavide
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum-Samsun kara yolunun Sıklık mevkisinde dün akşam iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 çocuğun tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, yaralanan 2 çocuğu ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum- Samsun kara yolu Sıklık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. (33) yönetimindeki 19 KE 059 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan F.Z. idaresindeki 19 AFP 378 plakalı otomobille çarpıştı. E.C. idaresindeki otomobil, çarpmanın ardından kontrolden takla attı. Kazada E.C. isimli kadın ile çocukları E.A.C. (6) ve D.C. (5) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan anne E.C., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki çocuğun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelSamsunÇocukÇorumSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı
12:51
MASAK raporu ortaya çıktı Yasin Kol’un hesabına giren para akıllara zarar
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
12:43
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu! Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
12:42
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
12:03
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
11:29
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
11:24
Fenerbahçe’ye Greenwood şoku O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 12:58:05. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum-Samsun kara yolundaki kazada ağır yaralanan kadın öldü, 2 çocuk tedavide - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei