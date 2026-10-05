Çorum-Samsun kara yolundaki kazada ağır yaralanan kadın öldü, 2 çocuk tedavide

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, yaralanan 2 çocuğu ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum- Samsun kara yolu Sıklık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. (33) yönetimindeki 19 KE 059 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan F.Z. idaresindeki 19 AFP 378 plakalı otomobille çarpıştı. E.C. idaresindeki otomobil, çarpmanın ardından kontrolden takla attı. Kazada E.C. isimli kadın ile çocukları E.A.C. (6) ve D.C. (5) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan anne E.C., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki çocuğun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla soruşturma devam ediyor.