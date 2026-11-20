Çorum Sungurlu'da ARCA tesisinde makineye kolunu kaptıran işçi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ARCA Savunma Sanayi tesisinde iş kazası yaşandı; makineye kolunu kaptıran işçi ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesindeki ARCA Savunma Sanayi firmasına ait tesiste meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti.
Olay, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde, savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren ARCA Savunma Sanayi firmasına ait tesiste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makineye kolunu kaptıran Yunus Emre Tarlabaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tarlabaz, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tarlabaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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