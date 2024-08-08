Çorum'un İskilip İlçesi'nde Hayvanlarını Otlatmak İçin Araziye Çıkan Adamın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Çorum'un İskilip İlçesi'nde Hayvanlarını Otlatmak İçin Araziye Çıkan Adamın Cesedi Bulundu

Çorum\'un İskilip İlçesi\'nde Hayvanlarını Otlatmak İçin Araziye Çıkan Adamın Cesedi Bulundu

Çorum'un İskilip İlçesi'nde yaşayan Remzi Singer, hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınları tarafından yapılan arama sonucunda Singer'in cesedi bir dere yatağında bulundu. Ölüm sebebi otopsi sonucunda netleşecek.

08.08.2024 12:21
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Çorum'un İskilip İlçesi'nde, hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan adamın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Kavak köyünde yaşayan Remzi Singer (64), sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı. Akşam olduğunda ev dönmeyince yakınları aramaya çıktılar ancak sonuç alamayınca 112 acil servisi arayarak yardım istediler. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Jandarma ve AFAD ekipleri, köylülerin de yardımıyla başlattıkları arama çalışmaları sonucunda gece saat 23.00 civarında Remzi Singer'in cesedini köyden yaklaşık 5 kilometre uzaktaki bir dere yatağında buldular. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Remzi Singer'in ölüm sebebinin Cumhuriyet savcısının yapacağı inceleme ve otopsinin ardından netleşeceği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un İskilip İlçesi'nde Hayvanlarını Otlatmak İçin Araziye Çıkan Adamın Cesedi Bulundu - Son Dakika

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