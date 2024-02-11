Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil alev aldı - Son Dakika
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil alev aldı

Çorum\'un Sungurlu ilçesinde otomobil alev aldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil birdenbire alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve araç kullanılamaz hale geldi.

11.02.2024 13:45  Güncelleme: 13:51
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Ünal B. yönetimindeki 35 HVT 49 plakalı otomobil, Aşağıfındıklı köyü yolunda seyir halinde iken bir anda alev aldı. Kendi imkanları ile yangını söndüremeyen sürücü durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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