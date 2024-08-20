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Çorumun Bayat ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Edilen bilgilere göre, Ayrangölü mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bayat Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında bir hektarlık alan zarar görürken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇORUM