Darende'de Belediye Başkanı Bozkurt ve Kaymakam Sirkeci okulları ziyaret etti - Son Dakika
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Darende'de Belediye Başkanı Bozkurt ve Kaymakam Sirkeci okulları ziyaret etti

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Darende\'de Belediye Başkanı Bozkurt ve Kaymakam Sirkeci okulları ziyaret etti
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Darende'de Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Kaymakam Ömer Sirkeci ve beraberindeki heyet, ilçedeki okulları ziyaret etti. Heyet, eğitim faaliyetleri ve okulların ihtiyaçları hakkında bilgi alıp öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Malatya'nın Darende ilçesinde Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Kaymakam Ömer Sirkeci ve beraberindeki heyetle okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Kaymakam Ömer Sirkeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Emrah Pekdoğan ile birlikte ilçedeki okulları ziyaret etti. Program kapsamında Darende Fen Lisesi, Darende Ahmet Çokyaşar Ortaokulu ve Darende Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaret eden heyet, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden heyet, okulların ihtiyaçları ve eğitim şartları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretlerin, eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasına katkı sağlaması amaçlandı.

Belediye Başkanı Alican Bozkurt, geleceğin teminatı olan çocukların yetişmesinde emek veren tüm eğitim camiasına teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Alican Bozkurt3. SayfaBozkurtDarendeGüncelEğitimSon Dakika

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