Datça'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

24.01.2026 00:46  Güncelleme: 00:48
Muğla'nın Datça ilçesinde virajı alamayan tır devrildi, sürücüsü sıkıştı. Sağlık ekipleri, tır sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumu iyi.

Muğla'nın Datça ilçesinde virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emecik Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. (36) idaresindeki 35 AKC 322 plakalı tır, seyir halindeyken keskin virajı alamayarak savruldu. Yoldan çıkan tır devrilirken, sürücüsü de araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince de ilk müdahalesi yapılan F.Ö. ambuansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Datça, Muğla, Kaza, Son Dakika

