DEAŞ'a Eş Zamanlı Operasyon: 2 Tutuklama

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Terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: 2 şahıs tutuklandı

ÇORUM - Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18-21 Şubat tarihleri arasında ortak DEAŞ operasyonu gerçekleştirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 DEAŞ'lı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.