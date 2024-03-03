Defalarca takla atan ticari taksi, halk otobüsüne çarparak durabildi: 1 yaralı

Kartal'da can pazarı: Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Kartal'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri balkondan tahliye ederken, dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Olay, Petroliş Mahallesi, İnönü Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında cadde üzerinde bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, binanın zemin katında depo olarak kullanılan alana kimliği belirsiz kişilerin ateş yakması sonucu alevler yükselmeye başladı. Çıkan alevler bir yandan şiddetlenerek tüm binaya sıçradı. 22 dairelik apartmanda yaşayan kişiler dumandan etkilendi. Mahsur kalan bazı vatandaşlar balkona çıkarak yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından mahsur vatandaşlar balkondan kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve olay yerinde sinir krizi geçiren bir şahıs da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Apartman sakinlerinden Sabiha Albayrak, 'Kapıyı açtık, kara dumanlar vardı. Boğazım yanmaya başladı. Nefes darlığı çektim. Apartman tahliye edildi' dedi.