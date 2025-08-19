Defineciler Tarihi Mezarlığı Tahrip Etti - Son Dakika
Defineciler Tarihi Mezarlığı Tahrip Etti

Defineciler Tarihi Mezarlığı Tahrip Etti
19.08.2025 14:44
Tekirdağ'da define avcıları, Eski Şehir Mezarlığı'ndaki Osmanlı kabirlerine zarar verdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'nde bulunan Eski Şehir Mezarlığı'nda tarihi kabirler, define arayan kişiler tarafından tahrip edildi.

Mezarlıkta yapılan kontrollerde, Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının kırıldığı, bazı kabirlerin kazılarak talan edildiği belirlendi. Tarihi ve kültürel mirasa ait izlerin define avcıları tarafından zarar görmesi, hem mahalle halkının tepkisini çekti hem de büyük üzüntüye neden oldu.

Kazılar sonucu ortaya çıkan görüntülerde mezar taşlarının parçalandığı, tahrip edildiği ve toprağın eşelenerek açıldığı dikkat çekti. Kültürel mirasın korunması gerekirken, bu tür hoyratça müdahaleler "Geçmişe saygısızlık" olarak yorumlandı.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatırken, definecilerin tarihi kabirlere verdiği zararın boyutlarının araştırıldığını bildirdi. Eski Şehir Mezarlığı'nda yaşanan bu durum, Tekirdağ'ın geçmişine ve tarihine karşı ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
