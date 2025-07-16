Denizden Kalp Krizi Tahliyesi

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kaleköy mevkiinde kalp krizi geçiren 70 yaşındaki vatandaş, karadan ulaşımın olmaması nedeniyle Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz yoluyla tahliye edilerek hastaneye ulaştırıldı.

Olay, geçtiğimiz gün Antalya'nın Demre ilçesi Kaleköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.E. (70) isimli bir vatandaşın kalp krizi geçirdiği ve bölgeye karadan ulaşım olmaması nedeniyle deniz yoluyla tıbbi tahliye talep edildiği ihbarı alındı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri görevlendirildi. Kısa sürede Kaleköy mevkiine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, bilinci açık olan E.E.'yi bota alarak Çayağzı mevkiinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. E.E., burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Demre Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın zamanında yapılan müdahale sayesinde hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. - ANTALYA