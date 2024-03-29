Denizli\'de 3 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

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Denizli'de 3 katlı binanın depo amacıyla kullanılan çatı katı alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 katlı binanın depo maksadıyla kullanılan çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın oluştuğu öğrenildi. Yangının kesin çıkış nedeni ise itfaiye ekipleri tarafından hazırlanacak rapor sonucunda kesinlik kazanacağı belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ