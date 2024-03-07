Denizli\'de 38 şüpheli yakalandı

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Denizli'de farklı suçlardan aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik 128 personel, 51 ekibin katılımıyla gerçekleşen uygulamada 38 şüpheli yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri kent genelinde aranan şahısları yakalanmasına yönelik 51 ekip ve 128 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak, gasp, kasten yaralama, hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve mala zarar vermek suçlarından aranma kaydı bulunan şüphelilere yönelik olduğu öğrenildi. Uygulamalarda 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1, 10 ile 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1, 5 ile 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3, 0 ile 5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 20 ve haklarında adli dosya ile ilgili yakalanma kararı bulunan 13 şüpheli olmak üzere toplamda 38 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ