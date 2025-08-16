Denizli\'de Elektrik Akımına Kapılan DESKİ Personeli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Denizli'de su ölçümü yapmak için kazı yapılan yere inen ve ardından elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden DESKİ personeli, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Denizli'nin Beyağaç ilçesine bağlı Yeniçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yeni bu su kaynağı temin edilmesi için jeneratör yardımıyla sondaj çalışması yapıldı. Çalışmalar devam ederken su ölçümü yapmak için açılanan sondaj çukuruna inen 28 yaşındaki Denizli DESKİ personeli Furkan Derer, elektrik akımına kapıldı. Jeneratörün kapatılmasının ardından bulunduğu yerden çıkartılan Furkan Derer, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilen ihbarın ardından bölgeye sevk edilen sağlık personellerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, adli tıp kurumuna sevk edildi.

Otopsinin ardından Furkan Derer'in cenazesi yakınlarına teslim edilerek Hacı Süleyman Civan Fetih Camisine getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Servergazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - DENİZLİ