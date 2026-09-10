Denizli\'de kafe kavgasında 3 şüpheli tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest

Denizli'de 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kafedeki silahlı kavgada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Alacak-verecek meselesi yüzünden başlayan tartışmanın küfürleşme sonrası silahlı çatışmaya dönüştüğünü beyan eden şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir kafede alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan ve Ercan Kazan, Mahsun Kazan, ve Suphi Bozat'ın öldüğü, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın ardından emniyet güçlerince gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

"Tartışma küfürleşmeye dönüşünce silahlar çekildi"

Şüpheli şahısların emniyette verdikleri ilk ifadelerinde olay anını anlattıkları öğrenildi. Şüpheliler ifadelerinde, taraflar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle önce bir tartışma yaşandığını, daha sonra bir araya gelen iki grubun karşılıklı küfürleşmesi üzerine gerginliğin tırmandığını ve silahların ateşlendiğini beyan etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K., R.B. ve D.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Ö.M., M.B. ve R.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.