Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendilerinden 1 günden fazla bir süre haber alınamayan 3 ilkokul öğrencisinden sevindiren haber geldi. Yollarını kaybettikleri iddia edilen ve önceki geceyi bir camide geçiren çocuklar, caddede yürürken bulundu.
Pamukkale ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi 2167 Sokakta ikamet eden Cafer Sadık Abalıoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ayaz Yalçın (10), önceki gün okuldan geldikten sonra evden "Arkadaşlarımla gezmeye gideceğim" diyerek ayrıldı. Eve geri dönmeyen ve ailenin tüm aramalarına rağmen bulunamayan Ayaz Yalçın için polise kayıp ihbarında bulunuldu. Evden gezmek için çıkan ve eve geri dönmeyen Ayaz ve iki yabancı uyruklu arkadaşının bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.
Kendilerinden 1 günden daha fazla bir süre haber alınamayan 3 çocuktan sevindiren haber bu sabaha karşı geldi. Gezmek için Çınar Meydanına giden çocukların, daha sonra İncilipınar Parkına doğru gittiklerinde yollarını kaybettikleri, eve dönemeyen çocukların geç olunca geceyi bir camide yatarak geçirdikleri belirtildi. Bu sabaha karşı Denizli Devlet Hastanesi arkası Fatih Caddesinde görülen çocuklar, ihbar üzerine polis tarafından bulundu. Ailelerini korkutan çocuklar, ifadelerinin alınmasından sonra ailelerine teslim edildi. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de kaybolan 3 ilkokul öğrencisi bulundu - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durdurulan H.Ö.'nün üzerinde, işyerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve silah fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve eşi yaralandı. Motosiklete ayağı sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kazada hafif yaralanan sürücünün eşi ise sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kırklareli'nde Geç Osmanlı dönemine ait tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Bodrum Belediyesi ekipleri, Bodrum Yarımadası genelinde etkili olan sağanak yağışlarda oluşabilecek olumsuzlukları engellemek adına sahada çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler, mazgallarda ve dere yataklarında temizlik çalışmaları yaparak su akışını sağlıyor ve taşmalara engel oluyor. Zabıta ekipleri ise risk taşıyan bölgeleri tespit ederek ilgili birimlere aktarıyor. Bodrum Belediyesi, diğer kurumlarla koordineli şekilde çalışarak kanal açma ve müdahale işlemlerini gerçekleştiriyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?